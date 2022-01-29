أظهرت بيانات رسمية أن سوق الصرف الأجنبي بالصين شهدت حجم معاملات بلغ 11ر24 تريليون يوان (حوالي 79ر3 تريليون دولار أمريكي) في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء، على وجه التحديد، 65ر3 تريليون يوان الشهر الماضي، في حين بلغ حجم المعاملات بين البنوك 47ر20 تريليون يوان، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات المجمعة للسوق الفورية45ر8 تريليون يوان، وسوق المشتقات المالية 67ر15 تريليون يوان الشهر الماضي.

ووصل حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد 79ر237 تريليون يوان في عام 2021، حسب بيانات الهيئة.