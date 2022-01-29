قال تشاو جيان، المسؤول في الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، إن أول قمر اصطناعي صيني لاستكشاف الشمس، التقط خط إتش-ألفا الطيفي الشمسي، ما يُمكن من عكس خصائص الانفجارات الشمسية بشكل مباشر.

وأضاف تشاو جيان، مدير مركز نظام مراقبة الأرض والبيانات التابع للهيئة، خلال مؤتمر صحفي في بكين، أنها المرة الأولى التي يشهد فيها العالم خط إتش-ألفا الطيفي الشمسي في المدار.

وقال تشاو إن خط إتش-ألفا الطيفي الشمسي لم يُمكن استكشافه إلا في الأرض من قبل، بيد أن البيانات غير متواصلة وغير مستقرة نظراً لاضطراب الغلاف الجوي، مضيفا أن هذه العوامل غير المستقرة يُمكن إزالتها من خلال الاستكشاف بالقمر الاصطناعي في المدار.

وشرح تشاو أنه وعلى أساس الدقة العالية لمراقبة وتصوير الشمس من قبل القمر الاصطناعي، يُمكن للعلماء الحصول بشكل أكثر دقة على تغيرات درجة الحرارة والسرعة في الغلاف الجوي الشمسي أثناء الانفجارات الشمسية، وتقديم بيانات أساسية لدراسة العملية الديناميكية والآلية الفيزيائية للانفجارات الشمسية.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي "شي خه" تيمناً بآلهة الشمس التي أنشأت التقويم في الأساطير الصينية القديمة، إلى الفضاء خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال تشاو إنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاختبارات والتجارب في المدار، أكمل القمر الاصطناعي أكثر من 40 مرة من التحققات التقنية لمنصة القمر الاصطناعي، وقام بتصوير الشمس لأكثر من 290 مرة.

وأضاف أن مجموعة من التقدمات التكنولوجية والعلمية التي أنجزها القمر الاصطناعي ستُنشر رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.