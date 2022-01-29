وافق البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاج"، على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق حتى شهر أكتوبر القادم.

وذكر البرلمان - في بيان على موقعه الرسمي، وفقًا لقناة (فرانس 24) - أن 553 نائبًا في البرلمان صوتوا لصالح القرار، مقابل 110 أصوات ضده، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، مضيفًا أنه نتيجة لهذا القرار، سيواصل الجيش الألماني مشاركته في المهمة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لمدة 9 أشهر.

وأشار إلى أن المساهمة الألمانية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية النظامية وقوات الأمن بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم المرتبطة بها يتم تقديمها كجزء من التزام حلف (الناتو) في العراق وكجزء من التحالف الدولي ضد (داعش).