تشهد تكلفة تلويث الهواء في أوروبا ارتفاعا وسط مراهنة رجال الأعمال على إبقاء حرق الفحم بدلا من الغاز الطبيعي باهظ التكلفة.

وارتفعت قيمة العمليات الأجلة القياسية لحصص انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي 6 % الأسبوع الجاري، في أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية كانون الثاني/ يناير. وتبلغ تكلفة إطلاق طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للشركات في المنطقة 100 دولار الآن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وعزز السعر ارتفاع تكاليف الغاز، الأمر الذي يجعل حرق الكربون الملوث للبيئة لتوليد الطاقة أكثر ربحية.

ويعني ذلك ارتفاع الطلب على تخصيصات الانبعاثات المسموح بها ، ومن ثم تقييد سوق للعرض تضبطه السلطات بحذر.