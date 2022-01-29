زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جناح جمهورية ألمانيا المُقام في منطقة "الاستدامة" بإكسبو 2020 دبي تحت شعار "ملتقى ألمانيا"، والذي يعد من أضخم الأجنحة الدولية المشاركة في هذه الدورة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن بن راشد تأكيده خلال الزيارة أهمية المشاركة الألمانية في المعرض بما لها من خبرات عالمية في مجال حلول المستقبل والابتكارات والاكتشافات التي شهدها العالم على مدى العقود الماضية، منوهاً بما يضمه الحدث العالمي ن أفكار ورؤى تشكل في مجملها قاعدة قوية للبناء عليها والانطلاق منها لمستقبل مزدهر، ينعم فيه الجميع بالخير والتطور والنماء.

وأشار إلى أن دولة الإمارات، بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مختلف المجالات، ستكون داعمة لكل الأفكار التي من شأنها تحقيق السعادة للمجتمعات وتغيير حياة الناس للأفضل انطلاقا من أرض الإمارات.

وتجول بن راشد في الأقسام المختلفة للجناح والتي تضم مختبرات للطاقة ومدينة المستقبل والتنوع البيولوجي، ويتم من خلالها عرض عشرات من الابتكارات الألمانية التي تخدم في تعزيز الاستدامة، ومن أبرزها الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة وتقنيات استدامة إنتاج الغذاء، فضلاً عن أفكار تتعلق بمدن المستقبل العملاقة، فيما يتميز الجناح بإشراك زواره في تجارب تقربهم من فكرة الاستدامة عن طريق المعايشة العملية.

ويحاكي الجناح الألماني تصميم الحرم الجامعي، في تجسيد للأفكار التي يحتويها وتركز بصورة أساسية على العلم والمعرفة والتطور التكنولوجي والبيئة البحثية والابتكارية مع الاهتمام بتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.