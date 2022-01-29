أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للشبكات أنها حظرت بيع ما يقرب من 23 مليون منتج في ألمانيا العام الماضي، وشكلت سماعات رأس لاسلكية وطائرات مسيرة النسبة الأكبر من المنتجات المحظورة.

وقالت الهيئة إنه تم منع بيع 7ر7 مليون سماعة رأس لاسلكية تعمل على ترددات لاسلكية مخصصة فقط لخدمات الطوارئ مثل الشرطة أو فرق الإطفاء.

كما حظرت السلطات تداول سماعات رأس أخرى بسبب مشكلات تتعلق بغياب تعليمات التشغيل الألمانية أو فقدان الوثائق الفنية الصحيحة.

وتركز الهيئة بشكل خاص على مراقبة مطابقة المنتجات الكهربائية والإلكترونية للوائح المعمول بها في ألمانيا.

كما رفضت الهيئة الملايين من أجهزة القياس الرخيصة أو المعيبة والطائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد بسبب مشكلات تتعلق بالتوافق مع اللوائح.

ومقارنة بعام 2020، زاد عدد المنتجات المحظورة بواقع نحو 2 مليون منتج، وكان نصيب الأسد منها يتعلق بمبيعات عبر الإنترنت.

وحددت الهيئة ما مجموعه 1936 منتجا يتم بيعها على منصات عبر الإنترنت لا تتوافق مع المواصفات الأوروبية، مما أدى إلى شطبها من القائمة.

وكان تجار التجزئة عبر الإنترنت محط اهتمام محققي الهيئة لسنوات، بسبب مشكلات تتعلق في الغالب بالسلامة.