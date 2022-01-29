ذكرت مصادر مطلعة أن مصرف بنك اوف أمريكا قام بترقية 314 موظفا إداريا إلى مديرين إداريين في جميع قطاعاته، بحسب مصادر.

وقال مصدر، اشترط عدم الكشف عن هويته وهو يتحدث عن شأن خاص بالموظفين، إن أكثر من 55 % من الترقيات ذهبت لنساء أو ملونين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المصادر أنه جرى إخطار الموظفين الإداريين بترقياتهم مؤخرا. ورفض أحد ممثلي بنك اوف أمريكا التعقيب على النبأ.

ويعمل بنك أمريكا، شأنه شأن منافسيه في وول ستريت، جاهدا على تعزيز التنوع عبر الشركة وفي مناصبه القيادية. وتعهد البنك بترقية المزيد من النساء والأٌقليات، وهي دفعة آخذة في الازدياد فيما تحتدم المنافسة على أصحاب المواهب والقدرات في هذا المجال.