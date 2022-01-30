علي إبراهيم



تصدرت 7 دول قائمة الوجهات الأكثر طلبا على السفر من قبل المواطنين والمقيمين في الكويت منذ إلغاء قرارات تعليق دخول الوفدين في أول أغسطس الماضي، حيث سافر نحو 1.988 مليون مواطن ومقيم إلى تلك الوجهات خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية ديسمبر 2021.



واستحوذ المسافرون على تلك الوجهات على نحو 78% من حركة السفر من وإلى الكويت بواقع 1.988 مليون راكب وراكبة من أصل 2.558 مواطن ومقيم سافروا إلى نحو 30 دولة خلال تلك الفترة عبر 22.5 ألف رحلة طيران أقلت أيضا نحو 250.5 ألف راكب استخدموا مطار الكويت كـ «ترانزيت».



وتصدرت تركيا الوجهات الأكثر إقبالا على السفر منها وإليها عبر مطار الكويت، حيث سجلت 441 ألف مسافر خلال الأشهر الـ 5 الماضية، فيما حلت الهند بالمرتبة الثانية بواقع 369.2 ألف مسافر، وفي المرتبة الثالثة حلت السعودية بواقع 326.9 ألف راكب وراكبة، وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بواقع 320.9 ألف مسافر، وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة بـ 283.6 ألف راكب وراكبة، وجاءت قطر في المرتبة السادسة بـ 141.4 ألف راكب وراكبة، فيما حلت الأردن بالمرتبة السابعة بواقع 105 آلاف مسافر.



وتفصيليا بلغ إجمالي المسافرين عبر مطار الكويت الدولي خلال الفترة من 1 أغسطس حتى نهاية ديسمبر 2021 نحو 2.8 مليون مسافر من بينهم 250.48 ألف شخص استخدموا مطار الكويت كمحطة ترانزيت، بينما وصل إلى البلاد خلال تلك الفترة نحو 1.18 مليون مواطن ومقيم، وغادر نحو 1.3 مليون مواطن ومقيم.



تركيا



وتشير تفاصيل الوجهات الأكثر إقبالا على السفر من قبل المواطنين والمقيمين إلى أن تركيا شهدت تسيير 3054 رحلة لـ 5 شركات طيران خلال تلك الفترة، من بينها 1527 رحلة جاءت إلى الكويت على متنها 248.73 ألف مواطن ومقيم، و1527 غادرت إلى تركيا على متنها 192.2 ألف مواطن ومقيم، فيما بلغ عدد ركاب الترانزيت المسافرين إلى ومن تركيا 4932 راكبا وراكبة.



الهند



وشهدت الهند نحو 3259 رحلة لـ 7 شركات طيران من بينها 1627 رحلة جاءت إلى الكويت على متنها 145.68 ألف مواطن ومقيم، فيما غادرت إلى الهند 1632 رحلة طيران على متنها 223.5 ألف مواطن ومقيم، فيما بلغ عدد الركاب المسافرون من وإلى الهند الذين استخدموا مطار الكويت ترانزيت بلغ عددهم 33.35 ألف مسافر.



السعودية



شهدت حركة الطيران ما بين الكويت والسعودية خلال فترة المقارنة نحو 3355 رحلة لـ 7 مشغلين جويين من بينها 1683 رحلة قدمت إلى الكويت على متنها 125.9 ألف راكب وراكبة، و1672 رحلة غادرت الكويت إلى السعودية على متنها 201 ألف راكب وراكبة، فيما تم تسجيل 78.5 ألف راكب وراكبة استخدموا مطار الكويت كمحطة ربط مع المملكة العربية السعودية.



مصر



سجلت مصر 2368 رحلة طيران لـ 9 مشغلين جويين خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية ديسمبر الماضيين تضمنت 1183 رحلة قادمة إلى الكويت على متنها 164.57 ألف مواطن ومقيم، إلى جانب 1185 رحلة غادرت الكويت إلى مصر على متنها 156.4 ألف مواطن ومقيم إلى جانب 2121 ألف راكب وراكبة استخدموا الكويت كمحطة ترانزيت للسفر إلى مصر.



الإمارات



شهدت الحركة بين الكويت والإمارات تشغيل 2628 رحلة طيران لـ 7 مشغلين جويين من بينها 1292 رحلة جاءت إلى الكويت على متنها 115.9 ألف مواطن ومقيم، و1336 رحلة غادرت إلى الإمارات على متنها 167.7 ألف مواطن ومقيم، بينما استخدم 9792 راكبا وراكبة مطار الكويت كـ «ترانزيت» للوصل إلى الإمارات.



قطر



شهدت الحركة بين الكويت وقطر خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية ديسمبر الماضيين نحو 1165 رحلة طيران لـ 3 مشغلين جويين من بينها 583 رحلة قدمت إلى الكويت على متنها 56.7 ألف راكب وراكبة، و582 رحلة غادرت الكويت إلى قطر على متنها 84.7 ألف راكب وراكبة فيما استخدم نحو 9780 راكبا وراكبة مطار الكويت كمحطة ترانزيت للسفر إلى قطر.



الأردن



شهدت الحركة بين مطارات الكويت والأردن نحو 955 رحلة طيران لـ 4 مشغلين جويين، من بينها 477 رحلة قادمة إلى الكويت على متنها 56.3 ألف راكب وراكبة، و478 رحلة مغادرة للكويت إلى الأردن على متنها 48.76 ألف راكب وراكبة، فيما استخدم 1712 ألف راكب وراكبة مطارات الكويت ترانزيت للوصول إلى الأردن.



أميركا



شهدت الولايات المتحدة 63 رحلة طيران لمشغل جوي واحد مع مطار الكويت تم خلالها نقل 9752 مواطنا ومقيما، عبر 31 رحلة جاءت إلى الكويت على متنها 3790 مواطنا ومقيما، فيما غادر الكويت إلى الولايات المتحدة نحو 5962 مواطنا ومقيما على متن 32 رحلة طيران، بينما استخدم 2637 راكبا وراكبة مطار الكويت كمحطة ترانزيت للوصول إلى أميركا.



لندن



شهدت الحركة بين الكويت ولندن 422 رحلة طيران لـ 3 مشغلين جويين نقلت 75.84 ألف مواطن ومقيم من بينهم 38.1 ألف مواطن ومقيم على متن 211 رحلة قادمة إلى البلاد، فيما شهدت حركة السفر من الكويت إلى بريطانيا 211 رحلة نقل على متنها 37.66 ألف مواطن ومقيم فيما استخدم 2436 راكبا وراكبة مطار الكويت كمحطة ترانزيت من وإلى لندن.



البحرين



شهدت البحرين سفر 55.9 ألف مواطن ومقيم على متن 677 رحلة طيران لـ 4 مشغلين جويين من ينها نحو 339 رحلة جاءت إلى الكويت على متنها 28.1 ألف مواطن ومقيم بالإضافة إلى 339 رحلة غادرت الكويت إلى البحرين على متنها 27.7 ألف مواطن ومقيم، فسما استخدم 3911 راكب مطار الكويت كمحطة ترانزيت للوصول إلى البحرين.



بنغلاديش



شهدت الحركة بين مطار الكويت وبنغلاديش سفر 58.07 ألف مواطن ومقيم على متن 513 رحلة طيران لـ 3 مشغلين جويين من بينها 257 رحلة قادمة على متنها 15.3 راكب وراكبة، و256 رحلة غادرت إلى الكويت على متنها 42.7 ألف راكب وراكبة، فيما استخدم 28.67 ألف راكب مطار الكويت كمحطة ترانزيت للوصول إلى بنغلاديش.



الفلبين وباكستان



شهدت الحركة مع الفلبين نحو 145 رحلة طيران لـ 2 من المشغلين الجويين نقل خلالها 22.1 ألف راكب وراكبة من بينهم 16.35 ألف راكب وراكبة قادمين إلى الكويت و5.7 ألف غادروا البلاد.



وسجلت الحركة مع باكستان 302 رحلة طيران نقلت 31 ألف مسافر من بينهم 11.3 ألف راكب عادوا إلى الكويت و19.74 ألف غادروا إلى باكستان فيما استخدم مطار الكويت كمحطة ربط مع باكستان لـ 9102 راكب وراكبة.



المالديف وسيشل وإسبانيا



شهدت الحركة بين المالديف والكويت نحو 12 رحلة جوية نقلت 250 مواطنا ومقيما من بينهم 209 عادوا إلى الكويت و41 غادروا إليها فيما استخدمت الكويت كمحطة ترانزيت لـ 777 راكبا مسافرا إلى المالديف.



أما الحركة مع إسبانيا فقد شهدت 34 رحلة طيران نقلت 4642 مواطنا ومقيما من بينهم 2612 عادوا إلى الكويت و2030 غادروها خلال الـ 5 أشهر الماضية. وسجلت حركة الطيران مع سيشل رحلتين فقط نقل على متنهما 118 مسافرا غادروا الكويت فيما لم يأت منها أحد.