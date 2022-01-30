أفاد المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، بعدم وجود أي خلافات استراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يخص الملف السوري.



وأشار في حديث مع صحيفة «الشرق الأوسط» إلى إبلاغه من قبل الطرفين، الروسي والأميركي، باستعدادهما للانخراط في مقاربته الجديدة للحل في سورية.



كما أكد أنه حصل على «دعم صلب» من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مقاربته الجديدة التي تنتجها استراتيجية «الخطوة مقابل خطوة» بين الأطراف المعنية بالنزاع في سورية.



وأشار بيدرسون في حديثه للصحيفة إلى أن هذه الخطوات ستكون «تدريجية ومتبادلة وواقعية ومحددة بدقة وقابلة للتحقق منها» ليتم تطبيقها «بالتوازي» بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولا إلى تطبيق القرار الدولي 2254.



في سياق متصل، أكد المبعوث الأممي أن مرحلة العمليات العسكرية في سورية قد انتهت. كما لفت إلى وجود «جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين، حيث لم تتغير الخطوط» في سورية.



وأضاف: «الأطراف الأساسية أبلغتني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وألا طرف سيحتكر الخاتمة، هناك شعور بضرورة اختبار شيء جديد».



ونقلت «الشرق الأوسط» عن بيدرسون تأكيده وجود مناقشات مع الحكومة السورية و«هيئة التفاوض» لترتيب جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية الشهر المقبل تعقبها جلسات في كل شهر.



واعتبر أن أي تقدم في المسار الدستوري سينعكس إيجابا على خطة «الخطوة مقابل خطوة» وردم هوة عدم الثقة بين الأطراف المعنية.



من جهة أخرى، بدأت امس عملية تسوية في بلدة الكسوة ومحيطها بريف دمشق الجنوبي وتشمل المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها وذلك في إطار استكمال اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة السورية في عدة محافظات.



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن إقبالا لافتا شهدته بلدة الكسوة بريف دمشق امس مع انطلاق عملية التسوية التي تسهم بترسيخ الاستقرار الذي تشهده قرى بلدات الغوطة الغربية وبإفساح المجال لجميع الراغبين بتسوية أوضاعهم بما يتيح لهم ممارسة دورهم الحقيقي في مجتمعهم وبين رفاقهم العسكريين للدفاع عن الوطن. ولفتت «سانا» إلى أن المشاركين من وجهاء المنطقة والمواطنين السوريين والراغبين بالتسوية رفعوا العلم الوطني ورددوا هتافات تحيي الجيش العربي السوري وتدعو الجميع إلى طي صفحة الماضي والبدء بحياة جديدة بإرادة وتصميم على بناء ما دمره الإرهاب، معربين عن ارتياحهم لإنجاز هذه التسوية التي من شأنها وضع حد للمشككين بأهميتها وفاعليتها في المجتمع وفق وصفهم.