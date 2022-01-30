«كف ودفوف» يحصد جائزة «المسلسل المفضل».. وإلهام علي «أفضل ممثلة»ويعقوب الفرحان «أفضل ممثل»

الرياض - عبدالحميد الخطيب



للسنة الثانية على التوالي، احتضنت العاصمة السعودية الرياض مساء الخميس الماضي على مسرح بكر الشدي في «بوليفارد رياض سيتي»، حفل توزيع جوائز «صناع الترفيه - Joy Awards»، والذي إقامته الهيئة العامة للترفيه في المملكة تحت مظلة «موسم الرياض» وشارك في تنظيمه «مجموعة MBC»، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» الشيخ وليد آل إبراهيم، ورئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وحضور حشد كبير من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي والعالم.



هي ليلة تاريخية في قلب الرياض، كما وصفها المستشار تركي آل الشيخ، تعكس الوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية ومكانتها في عالم الفنون والثقافة، وخلالها صوبت أنظار العالم نحو العروض الخيالية والمراسم الفنية الفريدة من نوعها التي صاحبت توافد النجوم على مكان الحفل الأضخم في الشرق الأوسط، وأثناء تكريمهم لمساهماتهم الرائعة خلال مسيراتهم الفنية.



جوائز الترفيه



بدأ الحفل، الذي جمع رواد الترفيه من حول العالم تحت سقف واحد، بتقديم فيديو يستعرض أهم أنشطة «موسم الرياض» والتي جذبت الجمهور من كل مكان في الدنيا، ومن ثم تمت مباشرة مراسم التكريم ومنح جوائز لعدد كبير من النجوم في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والرياضة والمؤثرين، الذين تفاعل الجمهور مع إنجازاتهم خلال العام الماضي 2021. وجاءت الجوائز كالتالي:



حصد مسلسل «كف ودفوف» على جائزة المسلسل المفضل، وتسلم الجائزة المنتج اللبناني جمال سنان الذي وجه الشكر لبطلة العمل النجمة هدى حسين والمخرج منير الزعبي وفريق شركة «ايغل فيلمز» الذين ساهموا في الوصول إلى هذا الإنجاز.



وفاز الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات، لمشاركته في مسلسل «رشاش».



ونالت السعودية إلهام علي جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات، لمشاركتها بمسلسل «اختطاف».



وحصل السعودي فايز بن جريس على جائزة الوجه الجديد عن فئة المسلسلات، بمشاركته في مسلسل «رشاش».



وفاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة أفضل ممثل سينمائي، عن مشاركته في فيلم «الإنس والنمس».



بينما نالت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم «العارف».



وحصل الفنان المصري رامز جلال على جائزة أفضل برنامج من حيث نسب المشاهدة عن برنامجه «رامز عقله طار».



وحصد الفيلم المصري «وقفة رجالة» جائزة أفضل فيلم.



وفاز بجائزة المؤثر المفضل عبدالله السبيع، وبجائزة المؤثرة المفضلة لبنى الخميس.



إنجاز العمر



ومنحت إدارة جائزة JoyAwards النجم العالمي جون ترافولتا جائزة إنجاز العمر، ووجه ترافولتا رسالة للشباب السعودي، حيث دعاهم للاستمرار في الحلم لأن ما شاهده اليوم هو أن أحلامهم تتحول إلى حقيقة.



وحصل نجم بوليوود سلمان خان على جائزة شخصية العام، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على منحه الجائزة، موجها الشكر للسعودية على حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال والتنظيم لهذا الحدث العالمي.



وفاز عبدالمجيد عبدالله والمخرج شريف عرفة بجائزة صناع الترفيه الفخرية.



بينما حصدت نانسي عجرم جائزة أفضل أغنية، وذلك عن أغنيتها «سلامات».



رياضة وموسيقى



في مجال الرياضة فاز بجائزة الرياضي المفضل لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي.



ونالت ياسمين الدباغ جائزة الرياضية المفضلة.



وحصلت على جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى المطربة الشابة زينة عماد.



وفاز ماجد المهندس بجائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى.









ونالت أصالة جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى.

إلهام علي: فزت بجائزة على أرضي

بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات، قالت الفنانة إلهام علي: «أنا فيني دموع فرح، فيني صياح، لاني فزت بجائزة على أرضي، وهذه الجائزة ليست لإلهام فقط بل للفن السعودي».

دنيا وإيمي: «نسينا هنقول إيه»

انهارت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم لحظة تسلمهما جائزة تكريمية لوالديهما النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، تقديرا





لمشوارهما الفني الطويل، ودخلتا في نوبة بكاء تأثرا بعد عرض فيديو قصير، يحمل لقطات من أشهر أعمال والديهما، إلى جانب الحديث عن قصة الحب التي جمعتهما، وقالت دنيا باكية: «أشكركم على الحب ده، وكنت محضرة كلمة أقولها بس لما شفت الفيديو ضاعت مني». وقالت إيمي بتأثر شديد: «ده أول ظهور ليا بعد وفاة ماما وبابا، وكنت محضرة كلمة أقولها أنا كمان لكن نسيت هقول إيه، وبشكركم».