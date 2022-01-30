دمشق - هدى العبود



علقت الفنانة سوزان نجم الدين على الجدل الذي رافق حذفها صورة جمعتها مع الراحل بسام الملا بعد ان طالبتها ابنة الراحل بسام الملا (شام) بذلك كونها أظهرته بحالة صحية سيئة، الأمر الذي لم يكن يرغب فيه الراحل قبل وفاته، على حد تعبير ابنته شام.



وبينت نجم الدين في أول رد لها أنها سارعت لحذف المنشور فور قراءتها تعليق شام احتراما للعائلة، مشددة على أنها لم تر بالصورة أي شيء يسيء له بل كانت صورة عفوية، مضيفة أن المرض ليس معيبا، معلقة: «المرض مو عيب والإنسان بيمرض وكلنا معرضون لذلك الأمر عادي»، وتطرقت نجم الدين في ردها الى تفاصيل الرحلة التي جمعتها بالراحل حينما التقطت الصورة معه، مبينة أنها كانت مؤلمة ومزعجة بالنسبة لها، وبالأخص عندما رأته وحده رغم وضعه الصحي السيئ قائلة: «سألته ليش لحالك (قلي ما حدا بيحب يطلع معي)، واستغربت كتير الجواب وزعلت أكثر، وبقيت معه إلى ان وصلنا بيروت».



وتابعت نجم الدين تفاصيل هذه الرحلة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع زوجته بعد أن أوصلته لبيروت معاتبة إياها لتركه وحيدا لتجيب زوجته «انه لا يحب أن يرافقه أحد»، الأمر الذي دفع سوزان لاستنكار جوابها قائلة «هو ما بيحب، وقلت لها حتى لو ما بيحب مش لازم ينترك لوحده، أنا ما بعرف شو هي الظروف ولكن بأي شكل من الأشكال مو لازم ينترك لوحده وختمت نجم الدين قائلة بتمنى الرحمة لروحه الراحل، مشددة على انه كان أخا وصديقا مقربا منها.



وكانت شام الملا ابنة المخرج الراحل بسام الملا عبرت عن غضبها من نشر الفنانة سوزان نجم الدين صورة تجمعها بوالدها وهو في مرحلة المرض عندما التقيا بالمطار في رحلة متوجهة من الإمارات إلى بيروت، وطلبت من سوزان حذف الصورة بشكل فوري، وقالت إن والدها كان يرفض نشر صوره وهو بحالة المرض، وأن العائلة أعطت تعليمات للجميع بعدم نشر صوره أثناء المرض، لأنه لم يكن يرغب في أن يراه الجمهور بهذا الوضع.