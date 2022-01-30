يحيى حميدان



يخوض منتخبنـــا الوطني لكرة الصالات اختبارا وديا عندما يلتقي شقيقه البحريني في السادسة مساء اليوم في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، والتي تأتي في إطار استعدادات «الأزرق» لخوض كأس آسيا التي تستضيفها الكويت في أكتوبر المقبل. وتضم قائمة «الأزرق»، التي اختارها المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال، مجموعة من اللاعبين المميزين من أصحاب الخبرة مثل حمد حيات وأحمد الفارسي ويوسف الخليفة، بالإضافة الى بعض الشباب الصاعدين وأبرزهم عبدالعزيز بوراشد. وسيلعب منتخبنا مباراة أخرى أيضا مع البحرين بعد غد الثلاثاء.



من جهته، أكد مدير «الأزرق» حسين حبيب، أن المنتخب دخل في معسكر داخلي بأحد الفنادق مساء أول من امس لرفع درجة تركيز اللاعبين لمواجهة اليوم.



وأشار إلى ان صفوف منتخبنا مكتملة دون غيابات، متمنيا أن تحضر الجماهير الى الصالة لمؤازرة لاعبي «الأزرق» لتقديم أفضل ما لديهم.