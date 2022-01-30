في مبادرة داخلية فريدة من نوعها تهدف إلى خلق ثقافة عمل تفاعلية بين موظفيه وإدارته، ودعم تقديم تجربة رقمية متقدمة لخدماته، قام بنك الكويت الدولي (KIB) بإطلاق برنامج «فكرة» الجديد، وهو عبارة عن منصة تفاعلية داخل البنك تسمح للموظفين بتقديم أفكارهم الجديدة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات والعمليات المصرفية التي يقدمها KIB، ومكافأتها في حال اعتمدت ونفذت وأصبحت جزءا من أعمال البنك الفعلية.



وفي هذا السياق، صرح عبدالله العوضي، الراعي لبرنامج «فكرة» ضمن إدارة البنك: نحن نسعى من خلال إطلاق هذه المبادرة الجديدة إلى تشجيع جميع موظفينا على التفاعل المباشر مع إدارة البنك والتقدم بأفكار بناءة تهدف إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية وكفاءة العمليات التجارية.

كما جاءت هذه المبادرة كجزء من جهودنا المستمرة لإحداث تطور رقمي في KIB، وتعزيز تجربة عملائنا ورفع مستوى حلولنا المصرفية الحديثة.

علاوة على ذلك، فإن احتضان الابتكار والإبداع لدى موظفينا يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وفي أدائهم وكذلك في مؤسستهم، ويحفزهم على الإبداع والتوسع والتطور في مجالاتهم، مشيرا إلى المجالات المختلفة التي يمكن للموظفين استكشافها ضمن برنامج «فكرة»، بحيث يمكنهم المشاركة بأفكارهم حول كل من إطلاق منتج بنكي أو خدمة مصرفية جديدة، أو تطوير خدمات ومنتجات حالية، كذلك إطلاق عمليات جديدة أو تحسين أداء أي من العمليات المصرفية القائمة، موضحا أنه ستتم مكافأة الأفكار الناجحة في حال وصولها للجولة النهائية وتبنيها كجزء من عمليات KIB ومجموعة خدماته ومنتجاته المصرفية.