استقبل بنك الخليج عبدالمحسن عبدالصمد تقي الصفار، الفائز بالجائزة الكبرى في سحب حساب الدانة، البالغ قيمتها 1.5 مليون دينار، والذي جرى منذ أيام، وسط متابعة واسعة من الجمهور، على قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، فضلا عن قناة الراي التلفزيونية، وإذاعة 360 إف إم، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «ارنست آند يونغ».

وعقب إنهاء إجراءات تسلمه الجائزة، وإيداع قيمة الجائزة بقيمة 1.5 مليون دينار في حسابه الشخصي، عبر مليونير الدانة الجديد عن فرحته وسعادته، بهذا الحدث الاستثنائي في حياته، معربا عن شكره لبنك الخليج، الذي حقق له أحلامه، وبات جزءا من حاضره ومستقبله.

وقال الصفار: حصولي على الجائزة الكبرى في سحب الدانة، يؤكد أن «معاكم دوم» ليس شعارا فقط لبنك الخليج، بل واقعا ملموسا، إذ جاءت الجائزة الكبرى لتغير واقع ومستقبل الأسرة بالكامل، ولهذا قرر أغلبية أفراد الأسرة والعائلة فتح حساب «الدانة».

وعبر المليونير الفائز عن ولائه الشديد للبنك، اذ فتح حسابه في البنك منذ عقود، وأصبح أحد عملاء حساب الدانة منذ نحو 13 عاما.



من جانبه، قدم مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد محمد القطان التهنئة للفائز، معربا عن تمنياته بالفوز لباقي عملاء حساب الدانة، في السحوبات المقبلة، مؤكدا أن رضا العملاء يأتي في مقدمة اهتمامات البنك.

وقال القطان إن البنك يحرص دائما على مكافأة العملاء وتوفير الخدمات والمنتجات، التي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم، ولهذا قرر العام الماضي تعديل هيكل جوائز حساب الدانة إلى مليونيرين بدلا من واحد، مع زيادة قيمة الجائزة الكبرى إلى 1.5 مليون دينار.