حقق البنك الأهلي المتحد - الكويت إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة الجوائز والألقاب التي أحرزها، وذلك بحصوله على لقب أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2021، وذلك من قبل اثنتين من المجلات المالية الرائدة، بروفشنال ويلث مانجمنت وذا بانكر، في حفل افتراضي لتوزيع الجوائز هذا العام.



وقد فاز البنك الأهلي المتحد الكويت بهذه الجائزة بناء على قدرة البنك على التحول إلى العالم الرقمي مع الحفاظ على علاقات قوية مع عملائه خلال الظروف الصعبة المصاحبة لجائحة كورونا، ويأتي هذا التقدير نتيجة لإدراك كل من بروفشنال ويلث مانجمنت وذا بانكر أن كل نجاح حققه البنك في مساعيه للتحول الرقمي كان بمنزلة نتاج سنوات عديدة من العمل الاستراتيجي.



وقد رافق هذا الإعلان إشادة بالبنك لمواصلة تحقيق نمو ملحوظ على الرغم من اضطراب السوق وتقلبه في العامين الماضيين. وأشاد بشكل خاص بدخول البنك الأهلي المتحد بقوة في عملية الرقمنة الشاملة لخدماته، والتي تعد ركيزة أساسية لاستراتيجيته العامة للتحول الرقمي.



وقد ذكرت كل من بروفشنال ويلث مانجمنت ومجلة ذا بانكر: «لقد شكل عام 2021 لحظة حاسمة بالنسبة للبنوك. فقد أدت كثافة الوباء العالمي في أول الأمر وعدم وضوح مضاعفاته إلى بيئة اقتصادية وتجارية جديدة، بيئة تتطلب التميز الرقمي وخدمة رفيعة من الدرجة الأولى للعملاء».



وتقوم كل من بروفشنال ويلث مانجمنت ومجلة ذا بانكر، الصادرتين عن مجموعة فاينانشال تايمز بجمع معلومات نوعية وكمية من مجموعات الخدمات المصرفية الخاصة عبر جميع أنحاء العالم ومنح مجموعة من الجوائز للبنوك المتميزة. وفي هذا الإطار يطلب من البنوك المشاركة تحديد الإنجازات الرئيسية أو التغييرات أو التطويرات التي تم تنفيذها خلال فترة منح الجائزة والتي تتعلق بنماذج أعمالها واستثماراتها واستراتيجيات النمو وخدمة العملاء والاحتفاظ بالموظفين ومجالات أخرى.



وإضافة إلى المعلومات النوعية، يطلب من البنوك المشاركة تقديم بيانات حول مؤشرات الأداء الرئيسية. ويتم تقييم هذه البيانات للتأكد من دقتها مقابل المعلومات المتاحة، ومن ثم يتم فحصها كميا من قبل بروفشنال ويلث مانجمنت، للمساعدة في تحديد أفضل بنك أداء يستحق الحصول على هذه الجائزة المرموقة. ثم تقوم لجنة التحكيم المكونة من متخصصين رائدين في هذا المجال بترشيح أفضل البنوك تقدم خدمات مصرفية خاصة في مختلف الفئات.



وبهذه المناسبة، أعرب نائب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد مشاري شهاب عن سعادته بهذا التكريم، قائلا: «إن هذه الجائزة تعد واحدة من سلسلة الجوائز العديدة التي تشرفت إدارتنا بالحصول عليها، فقد نجحت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة من الاستفادة من رؤية التحول الرقمي لخدمة عملائها وكسب ثقتهم في ظل اضطرابات جائحة كورونا، حيث أصبحت الشريك الجدير بالثقة في إدارة ثروات عملائها، وعليه حظيت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بهذا التكريم».



وأضاف شهاب: «من هنا أتقدم بالشكر والتقدير لموظفين إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، كما أود ان أتقدم بالشكر الجزيل لعملائنا الكرام لمنحنا الثقة الكاملة ويشرفنا الاستمرار في خدمتكم والتعاون معكم».