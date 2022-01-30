وزير الخارجية التونسي: دور الكويت محوري بالمنطقة باعتبارها الصوت العربي الحق ومدرسة بالسياسة الرصينة ورأب الصدع وتعزيز الأمن

قمة عربية مرتقبة في الجزائر بهدف التوافق حول مجمل القضايا والتوصل إلى الحلول التوافقية إزاء قضايانا وغيرها في محيطنا المباشر وغير المباشر

تستضيف الكويت اليوم الأحد أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المقرر عقده في قصر السلام لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.

يأتي ذلك بعد تسلم الكويت رئاسة المجلس الوزاري من دولة قطر بصفتها رئيسا للدورة السابقة للمجلس الوزاري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في شهر سبتمبر من العام الماضي.

هذا، واجتمع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 156 الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية د.عبدالله بوحبيب بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ان الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور الكويت للمشاركة في الاجتماع.

ويتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة الوزير شكري في الاجتماع تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عن التقدير والاعتزاز بعلاقات بلاده مع الكويت «الضاربة في التاريخ»، مثمنا عاليا الدور الكويتي المحوري في المنطقة والعالم باعتبارها الصوت العربي الحق ومدرسة بالسياسة الرصينة ورأب الصدع وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في لقاء أجرته «كونا» مع الوزير التونسي بمناسبة زيارته المرتقبة إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري.

وعبر الجرندي عن تقدير بلاده الخاص للكويت قيادة وحكومة وشعبا ومواقفها المبدئية في خدمة القضايا العربية وأسبقيتها في تقديم النصح والعمل بدأب نحو الحلول السلمية والتوافقية في شتى الأزمات والقضايا العربية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى ما يربط بين بلاده والكويت من تعاون وثيق في شتى المجالات وحرص قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما على الارتقاء به إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى ان هذه العلاقات الثنائية قطعت مراحل عديدة كلها طيبة.

وأوضح أن التعاون الثنائي بين البلدين كان ومازال قائما والسعي دؤوب لتجديد هذه العلاقات وترسيخها والارتقاء بها إلى مراتب أعلى بفضل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين وتحقيق انطلاقة متجددة لها.

وعن الاجتماع التشاوري في الكويت، أفاد بأنه جاء بمبادرة من الكويت، إذ يترأس المجلس الوزاري العربي الشيخ د.أحمد الناصر وما يميزه أن كل القضايا العربية ومستجدات الوضع في العالم العربي ستكون مطروحة فيه وسط حوار صريح وشفاف ما سيكون له الوقع الحسن والإيجابي وسيتناول أبرز القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والوضع في سورية وليبيا والأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع أفريقيا وآسيا والعالم ككل.

وأشار بهذا الشأن إلى «أهمية اللقاء التشاوري على طريق تعزيز التضامن العربي، خصوصا أن هناك قمة عربية مرتقبة في الجزائر بهدف التوافق حول مجمل القضايا والتوصل إلى الحلول التوافقية إزاء قضايانا وغيرها في محيطنا المباشر وغير المباشر»، لافتا إلى أهمية القمة المرتقبة في السعودية بين العالمين العربي والأفريقي لتمتين العلاقات بين هذين الفضاءين المهمين.

وحول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، أشار الجرندي إلى التنسيق الدائم والتشاور المستمر بينه وبين الشيخ د.أحمد الناصر في كل المسائل الثنائية والإقليمية والعربية والدولية قائلا «ولدينا من الثقة بيننا ما يجعلنا نتعامل بكل شفافية وأريحية ونتشاور باستمرار وخطوطنا مفتوحة دائما إزاء كل القضايا».

وحول عضوية الكويت وتونس غير الدائمة في مجلس الأمن، لفت الجرندي إلى ان هذه التجربة تجلت تماما في أجمل صورة عندما سلمت الكويت تونس مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن «إذ كانت هناك العديد من المشاورات حتى قبل أربعة أشهر من تسلمنا المقعد وقمنا بمشاورات دقيقة ومستمرة حول النقاط المطروحة على جدول أعمال المجلس وكانت المواقف متطابقة بيننا وحتى بالنسبة لجدول أعمال الأمم المتحدة ككل».

وأضاف أن التنسيق الكويتي ـ التونسي كان محكما جدا «وتسلمنا المشعل من الكويت ولمسنا التقدير الذي تحظى به الكويت لدى بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وكذلك المواقف التي عبرت عنها الكويت والوفد الكويتي في مجلس الأمن بنيويورك مما سهل لنا مهمتنا وواصلنا السير على نفس المنهج الكويتي».

وعن أبرز الملفات محل التنسيق الكويتي التونسي في مجلس الأمن، أفاد الجرندي بأنه تصدرتها القضية الفلسطينية «حيث موقفنا متطابق مع الموقف الكويتي في أنها القضية الجوهرية ويجب أن تحظى باهتمام مجلس الأمن وعملنا على عدم إخراجها من جدول أعمال مجلس الأمن وسط محاولات لإبعادها عن جدول أعماله إلى مسارات أخرى».