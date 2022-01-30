الفريق يُنسق مع المنفذين للدعم الفني وهيئة الاستثمار المباشر لإجراءات التسليم والتشغيل



عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال العامة بالإنابة م.وليد الغانم أصدر قرارا إداريا بشأن تشكيل فريق عمل للتشغيل والإشراف والمتابعة لمركز الدعم الفني لإدارة البنية التحتية المتقدمة.



وجاء في القرار:



المادة الأولى: تشكيل فريق عمل برئاسة بشاير الهلال كبير المهندسين الاختصاصيين بالمكتب الفني لوكيل الوزارة، وعضوية كل من آلاء العمر مهندس اختصاصي أول مدني بقطاع المشاريع الكبرى - نائبا للرئيس، وفاطمة الكندري مهندس مبتدئ ميكانيك بقطاع المشاريع الكبرى، وبدر التركيت مهندس مدني بإدارة مكتب وكيل الوزارة -عضوا ومقررا، ودلال الغانم مهندس مبتدئ مدني بالمكتب الفني لوكيل الوزارة، وفاطمة مال الله مهندس أول مدني بقطاع المشاريع الإنشائية، وعنود العبدالرحيم مهندس حاسوب بمركز نظم المعلومات، وتهاني نقي مساعد أول منسق إداري معاملات بمركز نظم المعلومات.



ووفقا لما جاء في القرار تعمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار على أن تكون اجتماعات الفريق خارج أوقات الدوام الرسمي.



المادة الثانية: يقوم الفريق بالآتي:



٭ الإشراف على مركز الدعم الفني لإدارة البنية التحتية «AIM» ويعتبر بمنزلة ضابط الاتصال مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في كل ما يخص الأعمال المرتبطة بالمركز ومن استيفاء الملاحظات الواردة في تقرير فريق العمل المشترك المشكل بالقرار الوزاري رقم 42 لسنة 2021 وللفريق اختصاص إعداد المراسلات اللازمة بهذا الشأن والتي تصدر بتوقيع وكيل الوزارة.



٭ التنسيق مع المتعهدين المنفذين لمركز الدعم الفني لإدارة البنية التحتية و«تشجيع الاستثمار المباشر» فيما يخص الإجراءات ذات العلاقة بالتسليم والتشغيل واعتماد التقارير الفنية لمرحلة المشروع.



٭ التنسيق مع قطاعات الوزارة ومهندسي المشاريع لتقديم الدعم الفني وضمان الاستفادة من منصة النظم المتكاملة في مركز الدعم الفني لإدارة البنية التحتية لرفع مستوى الحوكمة لكل مراحل المشاريع بهدف الوصول الى أعلى درجات الجودة في عمليات التسليم والتشغيل المستدام المستقبلي لتلك المشاريع.



٭ التنسيق مع إدارة العلاقات العامة وتقديم الدعم الفني لها من خلال الفريق الإعلامي للمركز والنظم المتكاملة والتقنيات الإعلامية في مجالات التعامل مع الرصد وإطلاق الحملات الإعلامية.



٭ الإشراف المباشر على عمليات التشغيل والدعم الفني والصيانة للنظم المتكاملة في مركز الدعم الفني لإدارة البنية التحتية وتوفير الموارد المالية والفنية والبشرية المطلوبة لضمان نجاح وفاعلية المركز بأعلى درجات الجودة.



المادة الثالثة: يلتزم الفريق بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2011/16 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والمعدل بقرار 40 لسنة 2016.



المادة الرابعة: يصرف لرئيس فريق العمل ولكل عضو المكافأة الشهرية حسب الجدول المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية 40 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار المجلس 16 لسنة 2011 حول نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، على أن يتم الصرف منها بنسبة الإنجاز الشهري مع مراعاة الحدود القصوى الواردة في الجدول المشار إليه.



المادة الخامسة: لفريق العمل عند الرغبة في الاستعانة بمن يراه من ذوي الاختصاص من قطاعات الوزارة وخارجها مخاطبة اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل قبل الاستعانة لدراسة الموضوع، وله في سبيل إنجاز مهامه الاطلاع على الوثائق والمستندات لدى القطاعات والإدارات التابعة للوزارة.



المادة السادسة: في حالة اعتذار أحد أعضاء الفريق تخطر اللجنة الفنية بذلك.



المادة السابعة: ترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل تقريرا دوريا شهريا عن أعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه في الأسبوع الأخير من كل شهر، وبحد أقصى نهاية أخر يوم عمل في الشهر.



المادة الثامنة: على إدارة الشؤون المالية عدم صرف المكافأة الشهرية إلا بكتاب من مقرر اللجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل يحدد فيه الأعضاء الذين حضروا اجتماعات الفريق، وكذلك عدم الصرف للمستعان بهم إلا بقرار إداري من وكيل الوزارة.