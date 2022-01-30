أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حرصها الدائم والمستمر على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل حفاظا على المال العام.



وقالت الهيئة في ردها على ما ذكرته ممثلة تجمع اصحاب الحضانات الخاصة حول «وجود 64 ألف جلسة علاجية للأطفال ذوي الإعاقة مهددة بالايقاف» انها قامت ما يلي:



٭ تسجيل مديونيات الحضانات الخاصة باستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة على ما تم صرفه من قيمة الدفعة الثالثة للعام الدراسي 2020/2019 الذي لم يتم استكماله بسبب تداعيات كورونا والتي أدت إلى انهاء العام الدراسي في 26 فبراير 2020، حسب قرار وزارة الشؤون مانحة الترخيص والمشرفة على الحضانات.



٭ تم صرف مستحقات الحضانات الخاصة باستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة للعام الدراسي الحالي بعد خصم 25 ‎‎ من قيمة الدفعة المستحقة وذلك سردا للمديونيات المسجلة والمذكورة بالنقطة السابقة، على خلاف ما اعلن من أن قيمة الخصم 50%.



٭ قامت الهيئة بخصم 25 ‎%‎ من القيمة الإجمالية للحضانات الخاصة باستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة عن صرف الدفعة بدلا من الخصم دفعة واحدة مراعاة للظروف والأوضاع المترتبة على ايقاف العمل الذي نتج عنه التزامات مالية ايجارات ورواتب وذلك حسب ما ورد بتظلماتهم المقدمة للهيئة.



وأشارت الهيئة إلى أنها مستمرة في فتح الحضانات الجديدة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار الإداري 123 لسنة 2019 باصدار اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وستقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرار سالف الذكر على الجهات المخالفة.