أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تنظيمها لحملة التطعيم الرابعة لموظفيها بمقرها الرئيسي في الشويخ بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث استقبلت موظفيها لتقديم الجرعة التنشيطية بهدف تعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا ودعما للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تحصين المجتمع.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها تعتبر نفسها شريكا فاعلا لوزارة الصحة ومؤسسات الدولة في حماية المجتمع من آثار الجائحة، حيث حرصت ومنذ الأيام الأولى للأزمة على الاستجابة الفعالة لجهود مختلف الوزارات والمؤسسات في البلاد، وذلك بدعم المبادرات والبرامج التي ساعدت في تخفيف تأثيرات الجائحة والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية قدر المستطاع.



وبينت «زين» أن حملة التطعيم الرابعة التي نظمتها قد جاءت استمرارا للحملات الثلاث الأولى التي أطلقتها في شهري يونيو ويوليو من العام الماضي ويناير الجاري، واستقبلت من خلالها أعدادا كبيرة من موظفيها، حيث تواجد فريق الوزارة التمريضي والإداري في مبنى الشركة الرئيسي بالشويخ لتقديم التطعيمات للموظفين، وتحصين العدد الأكبر من الراغبين بالتطعيم منهم.



وعبرت الشركة عن جزيل شكرها وامتنانها لمسؤولي وزارة الصحة على استجابتهم لدعوتها في تنظيم حملات التطعيم الأربع، ولجميع فرق العمل والصفوف الأولى الذين حرصوا على التواجد في مقرها الرئيسي لتنظيم الحملة والتأكد من سير عملها بفاعلية، حيث تأمل «زين» أن تحقق المبادرة الأثر الإيجابي في تعزيز المناعة المجتمعية ودعم الجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة لحماية المجتمع.



وعلى مدار العامين الماضيين، أبدت «زين» روح المسؤولية كمؤسسة وطنية تعرف التزاماتها وواجباتها الاجتماعية، وذلك بتسخير قدراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية بتعاونها مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وإطلاقها العديد من المبادرات التوعوية والصحية والمجتمعية لضمان صحة وسلامة المجتمع، ليس هذا فحسب، بل حرصت على الاستمرار بدعم المبادرات الاجتماعية والتعليمية والثقافية التي دائما ما تكون من أوائل الداعمين لها سنويا بالتعاون مع أبرز شركائها الاستراتيجيين، لكن في قالب افتراضي تقيدا بالاشتراطات الصحية الرسمية لضمان سلامة الجميع.



وامتدت جهودها الحثيثة على مدار العام في إطلاق المبادرات المجتمعية وتبني البرامج الصحية والاجتماعية وغيرها، إلى الجانب التعامل مع هذه الأزمة بروح المشاركة الوطنية تحت مظلة استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبصفتها من كبرى الشركات الوطنية في القطاع الخاص، فقد كشفت عن طبيعة المبادرات والأعمال التي من الممكن أن تسهم فيها مؤسسات القطاع الخاص خلال المحن والأزمات، وما يمكن أن تقدمه من مساندة حقيقية للقطاعات الحكومية، ومساعدتها في مواجهة هذه الجائحة.