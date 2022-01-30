في إطار احتفالات الكويت الحبيبة بذكرى الأعياد الوطنية تقدم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشر كيد) الرائدة بالترفيه العائلي، بهذه المناسبة العظيمة، مجموعة من الفعاليات والبرامج الجديدة والمتنوعة التي تتناسب مع الأطفال.



والمسابقة عبارة عن تجميع اكبر عدد من تيكت الالعاب (النقاط الربحية) لأول 20 فائزا، وستبدأ المسابقة من تاريخ 1 فبراير حتى 24 فبراير وسيتم اعلان الفائزين بتاريخ 26 فبراير.

وسيحصل المركز الأول على مبلغ 1000 د.ك نقدا، والمركز الثاني على آيفون 13 برو، والثالث على بلاي ستيشن 5، والمركز الرابع على نايتندو سويتش، والمركز الخامس على تلفزيون سامسونج، والمركز السادس حتى المركز العشرين يحصلون على كارت طفل المستقبل بقيمة 30 دينارا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) فيصل الحوطي، انه ولاول مرة تقام مسابقة جمع تكت الالعاب في تاريخ الشركة، والتي تهدف الى بث روح التنافس والمرح للمتسابقين واضافة البهجة والتشويق، والحصول على جوائز قيمة.



وستقام المسابقة في جميع الفروع وستقدم العديد من الفعاليات والحفلات المختلفة تلبية لرغبات الأطفال، بالإضافة الى توزيع هدايا خاصة بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية العزيزة على قلوبنا.