أسامة أبو السعود



زف أمين سر نقابة العاملـيــــن بـــالشركة الكويتية لنفط الخليج خالد المطيري البـــشرى لجميع منتسبي النقابة بالموافقة على صرف تعويضات بدل الطريق للعاملين، الذين يتطلب عملهم التواجد خلال أيام الراحة والعطلات الرسمية بعد توقف دام سنوات، وتم التعميم على كل الدوائر بهذا الشأن.



وأعلن المطيري في تصريحات لـ «الأنباء» فيما يخص متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاص بالقرض الشخصي ومنحة الزواج، أنه تم يوم الخميس إرسال كل بيانات العاملين إلى المكتب الرئيسي لتحريك التأخر في تنفيذ الصرف.



وفيما يخص البطاقة الأمنية في عمليات الخفجي المشتركة، شدد على أن الإجراءات الأمنية أمر مهم لحفظ مؤسساتنا ومقدراتنا، وأن الحرص على أمن وسلامة العاملين يعد من الركائز المهنية وأمرا مهما وأساسيا لتحقيق التوازن الوظيفي.



وأضاف: فيما يخص نظام البطاقة الأمنية تم التحرك مع إدارة عمليات الخفجي المشتركة بشأن البطاقة الأمنية، حيث صدر تعميم لمديري الدوائر للتأكيد على أن الحضور والانصراف يتم وفقا للإجراءات الرسمية والمتبعة وفقا للوائح عمليات الخفجي المشتركة وهي ورقة التحضير فقط، وان استخدام بيانات البطاقة الأمنية يكون للإجراء الأمني فقط.



وتوجه المطيري بالشكر الى مجلس إدارة شركة نفط الخليج على تعاونها المثمر لصالح عمال الشركة ودعم جهود النقابة للمطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة، مؤكدا أن هذه أولى ثمار مجلس إدارة النقابة في عهده الجديد بعد انتخابه قبل أيام قليلة فقط، وموضحا أن شعار حملتهم الانتخابية «معا لنصحح المسار» سيتحقق على أرض الواقع بإذن الله بجهود مجلس إدارة النقابة ودعم العاملين في الشركة.