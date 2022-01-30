القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان المصرية استقبال 3 ملايين و999 ألفا و360 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، مقدمة من المملكة المتحدة عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي». وتقدم د.عبدالغفار بالشكر للمملكة المتحدة لدعمها مصر بهذه الشحنة من جرعات اللقاح، والتي تم استقبالها بمطار القاهرة الدولي على 3 دفعات يومي الخميس والجمعة، في إطار التضامن بين الدول في مواجهة الجائحة، والعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين.