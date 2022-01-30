القاهرة ـ خديجة حمودة



قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع الرئيس السنغالي ماكي سال التطورات الخاصة بملف سد النهضة واستعرض رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل، مؤكدا على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، عقب مباحثاتهما امس في قصر الاتحادية أنه ناقش أيضا بعض التحديات التي تواجه القارة الأفريقية لاسيما ملف كورونا وتأثيره على القارة فضلا عن الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي تعاني منه بعض الدول الأفريقية.



وأضاف الرئيس السيسي إن زيارة أخي الرئيس ماكي سال تتزامن مع قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، مقدما التهنئة له على قرب توليه لتلك المسئولية، ومؤكدا على دعمه الكامل خلال فترة رئاسته للاتحاد وثقته في قيادته الحكيمة للعمل الأفريقي المشترك، ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.



وقال الرئيس السيسي إنه ناقش مع نظيره السنغالي تأثير جائحة كورونا على القارة الأفريقية، حيث أكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ اللقاحات لكافة الدول الأفريقية، والعمل على توطين صناعتها في القارة، والحد من الآثار السلبية للجائحة بما يمكن دولنا الأفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي.



وأوضح أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة، بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الأفريقي، والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا لتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية.



وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة، وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب.



وأشار إلى أن تم تبادل الرؤى حول استضافة ورئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر 2022، مؤكدا اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة معبرة عن تطلعات دول القارة الأفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، لاسيما وأن أفريقيا تعد أحد أكثر مناطق العالم تضررا من التبعات السلبية للظاهرة، كما أعربت من جانبي عن تطلع مصر خلال الفترة القادمة للتشاور المستمر مع السنغال، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، من أجل بلورة موقف أفريقي موحد إزاء القضايا والموضوعات ذات الأولوية للقارة التي سيتم تناولها خلال المؤتمر.



من جانبه، قال الرئيس السنغالي ماكي سال «إن مصر تلعب دورا مهما في إفريقيا وفي العالم كله، وهي دولة محورية بالنسبة للقارة الإفريقية ويستمع إليها بانصات واهتمام بالغ، فمصر دولة المستقبل».



وأوضح الرئيس السنغالي أنه بحث مع الرئيس السيسي الموضوعات الخاصة بجائحة فيروس كورونا وتصنيع اللقاحات، معربا عن سعادته بأن مصر هي أول دولة لإفريقية في الوقت الحالي تنتج لقاحا خاصا بمكافحة فيروس كورونا.



وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضا موضوع سد النهضة، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أفضل يرتكز على التشارك بين الدول، بالإضافة إلى بحث موضوعات الأمن والاستقرار والدفاع عن مصالح القارة الأفريقية.