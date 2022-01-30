محمد بدري عيد



عززت مصر من مكانتها على الصعيد العالمي في عدد من المؤشرات المهمة من المنظور الاستراتيجي التنموي، وذلك وفق التصنيفات المعتمدة الصادرة من الجهات والمؤسسات الدولية المعتبرة، والتي تعتمد في تقييماتها على أحدث المنهجيات العلمية الرصينة، وتتسم بقدر عال من المصداقية والحيادية.



ووفقا للتقرير السنوي «مصر في عيون العالم» في نسخته الرابعة عن العام 2021، الصادر مؤخرا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فقد تقدمت مصر 4 مراكز في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، لتتبوأ المركز 34 من بين 100 دولة خلال عام 2021، بعدما كانت تشغل المركز 38 من بين 60 دولة في عام 2020.



وتعزى أهمية هذا المؤشر إلى كونه يقيس قدرة الدولة على التأثير في الدول الأخرى أو التأثر بها، دون اللجوء إلى استخدام أدوات القوة التقليدية أو الصلبة، ممثلة في القدرات العسكرية والاقتصادية.



ويعتمد هذا المؤشر على 7 معايير رئيسية، هي: التجارة وممارسة الأعمال، والحوكمة، والعلاقـــات الدولية، والثقافة والتراث، والإعلام، والتعليم والعلوم، والقيم الإنسانية.



وتمت إضافة 3 معايير جديدة في 2021 لتقييم أداء الدول في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وتشمل هذه المعايير: الصحة والرفاهية، والأداء الاقتــــصـــــادي، والمساعدات والتعاون الدولي.



وجاءت مصر، وفق تصنيف المؤسسات الدولية، في المركز الأول من حيث «الثقافة والتراث الغني» في 2021، كما اختيرت القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2022.



من جهة أخرى، قفزت مصر 38 مركزا دفعة واحدة في مؤشر أكثر دول العام أمانا للعام 2021، إذ شغلت المركز 65 من بين 134 دولة، بعدما كانت في المركز 103 من بين 128 دولة عام 2019.



ويقيس هذا المؤشر 3 قضايا رئيسية في الدولة، هي: الأمن الشخصي، والحروب، والكوارث الطبيعية متضمنة الأمان من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



خطوات جادة على المسار الاقتصادي والتطور التكنولوجي



تظهـــر المؤشــــــرات والتقييمات الواردة في تقرير «مصر في عيون العالم 2021» عن أداء الاقتصاد المصري وجهود الدولة في ميدان المعرفة التكنولوجية، تطورا لافتا اعتبرته تقييمات المؤسسات والجهات الدولية المعنية «طفرة إيجابية».



فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد المصري نحو 5.8% بحلول 2024/2025، بالتزامــــن مع توافر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، تمكنت مصر بموجبها من تبوؤ المركز الأول في أفريقيا من حيث تلقي الاستثمارات، وجاءت ضمن أكبر 5 اقتصادات في القارة السمراء تصديرا للاستثمارات وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).



تكنولوجيا، جـــاءت مصر ضمن أفضل 10 دول تنافسية في مجال مهارات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021، كما تقدمت 19 مركزا في مؤشر المعرفة العالمي للعام ذاته، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن تصنيفها ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة.