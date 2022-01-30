السعي إلى مستقبل مستقر للمنطقة بالتحديث المستمر للقوات المسلحة الكويتية بالشراكة مع أميركا

تعزيز قدرة الدفاع الإلكتروني بالكويت خاصة للمؤسسات المالية والبنية التحتية الحيوية

التأكيد على وجود حكومة عراقية مستقرة خالية من النفوذ الأجنبي وحلّ قضايا الحدود البحرية

توقيع مذكرة تفاهم بشأن الوقاية من التهديدات البيولوجية واكتشافها والحد منها

ضرورة إحلال السلام وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني

جددت الكويت والولايات المتحدة التزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة.



جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت الذي افتتحه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في 26 يناير بواشنطن.



وقال البيان إن الجانبين أكدا مجددا الالتزام بأمن المنطقة واستقرارها وتعزيز المصالح المشتركة بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمن السيبراني والتجارة الثنائية والاستثمار ومكافحة تحديات الصحة وتغير المناخ وتسهيل السفر ودعم الشراكات التعليمية والثقافية والنهوض بحقوق الإنسان وتمكين المرأة.



وأشار إلى أن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات القوية والثابتة المستمرة منذ ستة عقود بين الولايات المتحدة والكويت، مستذكرين حلول الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت من خلال عملية عاصفة الصحراء عام 2021.



وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والكويت ناقشتا الأولويات العالمية والإقليمية المشتركة لاسيما في ظل رئاسة الكويت مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى التعاون التنموي بشأن أولويات التمويل العالمي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، موضحا أنه تحقيقا لهذه الغاية أشاد الطرفان بالمناقشات الفنية المتقدمة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والصندوق الكويتي بشأن مقترح للتعاون لدعم الانتعاش الاقتصادي في اليمن.



وفيما يتعلق بالعراق، قال البيان إن البلدين شددا على أهمية وجود حكومة عراقية مستقرة خالية من النفوذ الأجنبي، وأعربا عن دعمهما لإحراز تقدم في حل قضايا الحدود البحرية، مشيدا بالدعم السخي الذي قدمته الكويت لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.



وبشأن الملف السوري قال البيان: إن البلدين أكدا الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء الصراع السوري وتحقيق الاستقرار الدائم في سورية. وجدد البلدان باعتبارهما شريكين رئيسيين في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم «داعش» التزامهما بهزيمته والوقوف معا ضد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار، وفي الملف اليمني، أكدت الحكومتان الأميركية والكويتية ضرورة إحلال السلام في اليمن وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.



وفي الملف الأفغاني أشاد الولايات المتحدة بدعم الكويت السخي في نقل المواطنين الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.



الشراكة الدفاعية



وبشأن العلاقات الثنائية أعرب البلدان عن تقديرهما للشراكة الدفاعية الثنائية الدائمة ودعم الكويت الطويل في استضافة القوات الأميركية، مؤكدين أن الحكومتين تسعيان إلى مستقبل آمن ومستقر للمنطقة من خلال التحديث المستمر للقوات المسلحة الكويتية والشراكة القوية مع الولايات المتحدة.



ولفت إلى أن الجانبين ناقشا التهديدات في المنطقة وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية، وذلك من خلال التعاون المستمر في التحديث والاستدامة والتدريب والتمارين والعمليات، وتأكيد أهمية العمل معا لمكافحة تمويل الإرهاب، كما أعربت أميركا عن تقديرها لالتزام الكويت المستمر بتعزيز ممارسات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب من خلال زيادة تبادل المعلومات والتشاور مع وزارة العدل الأميركية ودعم العمل المشترك ضد ممولي الإرهاب من خلال المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك مركز استهداف تمويل الإرهاب.



وتابع البيان أن البلدين أعربتا عن دعمهما لزيادة تبادل المعلومات لتحسين فحص الركاب والبضائع لمواجهة التهديدات العالمية بعد التوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني في عام 2018، وأكدا أنهما يواصلان العمل على تعزيز قدرة الدفاع الإلكتروني في الكويت خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية والبنية التحتية الحيوية، وأن كلا البلدين يتطلعان إلى العمل على خطة عمل للأمن السيبراني مع مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني. وأشاد الجانبان بورش عمل التبادل وبناء القدرات التي تقودها وزارة العدل الأميركية لمساعدة المحققين والمدعين العامين الكويتيين على منع وملاحقة النشاط الإجرامي في الفضاء الإلكتروني.



وأكدت الكويت عزمها الانضمام إلى شبكات الخبراء الدولية لتسهيل حفظ الأدلة الإلكترونية ذات الصلة بالتحقيق والملاحقة القضائية في النشاط الإجرامي، والتزامها بتدعيم وتقوية برنامج المعهد الدولي للعدالة وأنشطته من خلال التبرع بمبلغ 200 ألف يورو لتغطية المسؤولية المستقبلية ودعم المؤسسة نفسها، تقديرا لتعاون البلدين.



وأقر الجانبان بأن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص يقوي العلاقات الثنائية ويعزز الأمن القومي لكلا البلدين، وكذلك حماية الحريات الأساسية وتوسيع حقوق العمال، فيما أعربا عن التطلع إلى استمرار جهود الكويت في النهوض بحقوق المرأة وكذلك افتتاح ملجأ الكويت للعنف الأسري «مركز الفنر».



وعلاوة على ذلك، رحبت الكويت بانتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معربة عن التطلع إلى فرصة العمل معا بالشراكة مع الولايات المتحدة، خاصة أن الكويت مرشحة حاليا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024-2026، وأشاد البلدان بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الاستراتيجي المتبادل في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.



وأشادت الولايات المتحدة بالكويت وما حققته من تقدم في حماية الملكية الفكرية، فيما أعرب الجانبان عن التزام كل منهما بالعمل معا على الأمن الصحي العالمي والتأهب للوباء والاستجابة له.



ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن الوقاية من التهديدات البيولوجية واكتشافها والحد منها.



تغير المناخ



وبشأن ملف تغير المناخ، أكدت الكويت والولايات المتحدة الالتزام بالتصدي لتغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتعاون على تعزيز جهود تنفيذ اتفاقية باريس التي تهدف إلى وضع حد للارتفاع في درجات الحرارة وإبقائها عند 1.5 درجة مئوية، وذلك من خلال تعزيز تسريع العمل على النحو الذي دعا إليه ميثاق غلاسكو للمناخ الى جانب المساهمات الطموحة المحددة وطنيا.



كما قررت الولايات المتحدة والكويت تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي.



وأكد البلدان كذلك مجددا التزامهما بالأمن والسلامة والرفاهية والمعاملة العادلة بموجب القانون لمواطنيهما في الكويت والولايات المتحدة وحول العالم.



ورحب البيان بالتقدم الذي أحرزه كلا البلدين في تقديم الإخطار القنصلي والوصول إلى المواطنين المحتجزين، مشيرا إلى التعاون لمنع حالات الاختطاف الدولية للأطفال من قبل الوالدين وحلها وفقا لقوانين وأنظمة كل بلد.



كما رحبت الولايات المتحدة بقرار الكويت لمتابعة الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا لنقل السجناء.



وسلط كلا البلدين الضوء على آلاف المواطنين الكويتيين الذين يدرسون حاليا في الولايات المتحدة والجهود الثنائية لتحسين جودة تدريس اللغة الإنجليزية في الكويت وتوسيع نطاق الاستشارات الجامعية وزيادة تواصل الجامعات الأميركية مع طلاب الكويتيين.



وأشادت الولايات المتحدة والكويت بالتوسع في عدد الزوار والبرامج الثقافية بما في ذلك التعاون الأخير بين أوركسترا نيويورك العربية وأكاديمية لوياك للفنون المسرحية.