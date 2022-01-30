نجح نجم نادي الكويت والمنتخب الوطني للفروسية راكان الحساوي في تحقيق لقب اليوم الثاني ضمن منافسات بطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز التي اختتمت مساء امس في مركز الكويت للفروسية.



ففي الشوط السادس على ارتفاع 140 سم في اليوم الثاني للبطولة تمكن الحساوي من خطف المركز الأول بزمن 66.48 ثانية بدون نقاط جزاء بعد منافسة قوية مع بطل آسيا والمنتخب الوطني علي الخرافي الذي حل ثانيا بزمن 67.69 ثانية.



وفي الشوط الخامس على ارتفاع 135 سم جاء أولا الفارس محمد الموسى تلاه علي الخرافي، فيما كان الشوط الرابع على ارتفاع 120 سم من نصيب الفارس ناصر الزاحم.



وشهدت منافسات اليوم الأول تألق كبير لنجم نادي الكويت والمنتخب الوطني علي الخرافي الذي حل أولا في الشوطين الثاني والثالث على ارتفاع 130 و140 سم، فيما فاز الفارس فواز الغنيمان بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم.



وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية الفارس الشيخ يوسف مشعل الصباح أن المسابقة هي أول بطولة دولية ينظمها الاتحاد الكويتي للفروسية، مشيرا إلى أن المنافسات كانت قوية بين الفرسان والفارسات في اليومين الأول والثاني من المسابقة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.



وأوضح ممثل الاتحاد الدولي للفروسية اللبناني كريم بدارو أن الكويت نجحت بامتياز في تنظيم بطولات دولية سواء كانت بطولات خاصة أو بطولات ينظمها الاتحاد الكويتي أو بطولات مؤهلة إلى كأس العالم.