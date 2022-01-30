الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يستعيد نادي السد القطري جهود لاعبه المحترف الجزائري بغداد بونجاح قبل اللقاء المؤجل أمام فريق الوكرة المقرر لها في الـ 4:30 مساء الغد على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة لحساب الجولة الـ 11 من الدوري القطري، وهو اللقاء الذي تم تأجيله بسبب إصابة عدد من لاعبي الوكرة بفيروس كورونا.



وشارك بونجاح في تدريبات الفريق الكروي بنادي السد، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده الجزائر الذي ودع منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، كما انضم الغاني أندريه آيو في تدريبات نادي السد بعد توديع منتخبه البطولة الأفريقية.



ويفتقد السد خدمات لاعبه الكوري الجنوبي وو يونغ جونغ الذي يشارك مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث تلعب كوريا لقاء الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى أمام منتخب سورية الثلاثاء المقبل، إذ تحتل كوريا المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب إيران.



وكان الجهاز الفني لنادي السد بقيادة الإسباني خافيير غراسيا راحة سلبية للاعبيه لمدة 4 أيام بعد حسم لقاء القمة أمام العربي 4-2 في الجولة الـ 16 الأخيرة للدوري القطري، ليعزز من صدارته للمسابقة برصيد 37 نقطة.



على الجانب الآخر، يسعى المدرب الإسباني لنادي الوكرة بارتلومي ماركيز لوبيز للتغلب على الغيابات في صفوف الفريق الكروي، لاسيما أنه يفتقد خدمات 3 من أعمدة الفريق الأساسية وهم أحمد فاضل والإيراني أوميد إبراهيمي والأنغولي جيلسون دالا، بداعي الإيقاف، بالإضافة إلى المالي عثمان كوليبالي الذي ابتعد عن الوكرة نهائيا بسبب الأزمة القلبية التي تعرض لها خلال لقاء الريان قبل 3 أسابيع.