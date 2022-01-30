القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



ببعثة مكونة من 65 فردا، يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للسفر غدا الاثنين إلى ابوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل.



ويستهل الأهلي مشاركاته في مونديال الأندية بمواجهة فريق مونتييري المكسيكي.



وقبل المهمة الجديدة للأهلي في مونديال الأندية، حسمت إدارة النادي ملف تجديد عقد بيتسو موسيماني لمدة موسمين، بعد المفاوضات الناجحة بين أمير توفيق مدير التعاقدات وموييرا زوجة موسيماني ووكيلة أعماله، إذ توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن بنود العقد الجديد، متضمنا زيادة قيمة عقد موسيماني إلى 185 ألف دولار شهريا بدلا من 140 ألف دولار، مع تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده ليصبح 3 أشهر فقط بدلا من 6 أشهر كما هو في العقد الحالي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



ويعاني الأهلي من سلسلة إصابات ضربت صفوف الفريق والتي كان أخرها الجنوب أفريقي بيرسي تاو بتمزق في العضلة الأمامية وغيابه عن المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، لتزيد أوجاع الفريق قبل الظهور في المحفل العالمي.



ويعاني موسيماني، من غيابات عديدة ضربت صفوف الفريق سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون وهم التونسي على معلول، بجانب تواجد 5 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي- أيمن أشرف ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ محمد شريف)، بينما يغيب بدر بانون وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي للإصابة، ومحمود كهربا للإعارة إلى الدوري التركي، بينما لم يتحدد موقف الثنائي حسام حسن ومحمد ومحمود من اللحاق بمنافسات البطولة حتى الآن، في ظل تعرضهم لإصابات عضلية مختلفة.



وكان أكرم توفيق، قد أجرى الجمعة جراحة ناجحة بالرباط الصليبي في النمسا والتي سافر إليها برفقة طبيب الفريق أحمد ابو علبة، وسوف يحصل اللاعب الدولي على راحة سلبية عدة أيام، قبل أن يبدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص به في رحلة العودة للملاعب مرة أخرى بعد قرابة 6 أشهر.



وفي شأن مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية، ودع الأهلي والزمالك المسابقة الوليدة، بعد أن احتل كل منهما المركز الأخير في مجموعته حتى الآن، وتحسم اليوم أسماء الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة، ما بين فرق فيوتشر والاتحاد السكندري وسموحة والإسماعيلي والمحلة وأنبي، حيث يتأهل الى نصف النهائي أوائل المجموعات الثلاث بالإضافة إلى افضل فريق احتل المركز الثاني من حيث عدد النقاط ونسبة التهديف.