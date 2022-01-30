القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة، لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، امس، على عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، رافقه خلالها وزير النقل كامل الوزير، وتم خلالها توصيل التيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك بحضور محافظ القاهرة خالد عبدالعال، ورئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق عصام والي، وعدد من مسؤولي الشركات المنفذة.



واستمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول بدء تجارب تشغيل القطار، التي تمت في 12 يناير الجاري، كما تابع اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات للمرحلة الأولى من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، استعدادا لافتتاح المشروع خلال الموعد المخطط.



واستقل رئيس الوزراء ووزير النقل أحد القطارات، الذي يتم تشغيله تجريبيا من محطة الشروق حتى محطة بدر، للاطمئنان على سير عملية التشغيل التجريبي للمشروع.. واطلع من مسؤولي شركة «أفيك» الصينية‫ على جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية‫ والتحكم ونظم الإشارات، والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، للافتتاح خلال الموعد المحدد.