أسامة دياب



أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشير عمق علاقات الصداقة الفرنسية ـ الكويتية التاريخية الثمينة وتجمع البلدان ثقة طويلة الأمد، وتمتد منذ 60 عاما، موضحة أن البلدين سيواصلان تعزيزها لسنوات عديدة مقبلة.



وقالت في مقطع مصور على موقع السفارة على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، إن الكويت شريك مميز لفرنسا وتجمعهما رؤى مشتركة في جميع المجالات.



وتابعت: يسعدني أن أعمل معكم لتعزيز العلاقات بين بلدينا ودفعها نحو مزيد من النجاح.



ولفتت إلى تطور العلاقات بين البلدين منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما، مشيرة الى أنها وفريق عمل السفارة سيعملون بإصرار على تعزيز وتقوية التعاون المشترك مع الكويت في كل المجالات التي تشمل العلاقات السياسية والدفاعية والتنمية والاقتصادية والثقافة والفرانكفونية والعلمية والتقنية، مؤكدة حرص السفارة على تقديم كل الخدمات والتسهيلات القنصلية لأصدقائنا الكويتيين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، تعبيرا عن علاقة الصداقة بين بلدينا.



وختمت لو فليشير كلمتها بالقول: في ظل الظروف الصحية والتحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا، والمتحور أوميكرون، والذي فرض علينا قيودا على التنقلات والسفر حول العالم، يسعدني أن اخبركم بأن الكويت مازالت على القائمة الخضراء لذا نرحب بكم لزيارة فرنسا، ويمكنكم الآن التقديم على طلب التأشيرة قبل 6 أشهر من موعد سفركم إلى فرنسا.