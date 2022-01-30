ناصر العنزي

فاز منتخبنا الوطني على منتخب ليبيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد جابر الأحمد الدولي، ضمن فترة التوقف الدولي "فيفا داي". وجاء الفوز مستحقا بعدما قدم منتخبنا عرضا جيدا طوال الشوطين.

أنهى الأزرق الشوط الأول متقدما بهدف سجله مبارك الفنيني بعد تمريرة جميلة من عيد الرشيدي أودعها الفنيني داخل مرمى الحارس معلا لافي بمهارة "10".



ولم يكن منتخبنا الطرف الأفضل لكنه تمكن من المحافظة على تقدمه وشن هجمات مرتدة كادت تسفر عن هدف ثان لولا التعجل.



وبدأ مدرب منتخبنا غونزاليس المباراة بتشكيلة ضمت: سليمان عبدالغفور وراشد الدوسري وفهد الهاجري وخالد صباح وحمد القلاف وطلال الفاضل وحمد الحربي ورضا هاني وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني وشبيب الخالدي.



وأظهر لاعبو الأزرق تعاونا في خطوطهم الثلاثة مكنتهم من التقدم بالنتيجة.



أما منتخب ليبيا فقد سجل هدفا عن طريق عمر الخوجة ألغاه الحكم عمار اشكناني بسبب ارتكابه خطأ قبل الهدف "29"، وتقدم الهجوم لاعبا العربي الهادي السنوسي ومحمد الصولة ولم تكن لهم هجمات خطرة .



وفي مطلع الشوط الثاني أضاف الأزرق هدفا ثانيا عن طريق شبيب الخالدي بعد كرة عرضية من راشد الدوسري "47" ، وأجرى بعدها المدرب غونزاليس تبديلات لتنشيط خطوط الأزرق وأشرك بندر بورسلي وفواز العتيبي وبدر المطوع وناصر فالح، وتألق سليمان عبدالغفور وصد كرات خطرة، فيما أضاع بدر المطوع فرصة انفرادية في الدقيقة"90".