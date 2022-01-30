اجتمع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال(156) الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت يوم غد الأحد.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة المواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري ومجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.