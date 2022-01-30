اجتمع الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ(156)، مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك مساء اليوم السبت 29 يناير 2022، بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه الكويت يوم غد الأحد الموافق 30 يناير 2022.

وتبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.