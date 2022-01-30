أعلن مركز العجيري العلمي اليوم الأحد، أن أول أيام شهر رجب هذا العام سيكون يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر فبراير المقبل.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حساباته الفلكية وفق توقيت وموقع دولة الكويت الجغرافي أظهرت أن الهلال يولد بعد غد الثلاثاء الساعة 47ر08 صباحا وتغرب الشمس الساعة 26ر05 مساء في حين يغرب القمر اليوم ذاته الساعة 40ر05 مساء ويمكث القمر مدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس وتتعذر رؤيته وشكله مستو بانحراف يسير.

وأضاف أنه بغروب القمر يوم الثلاثاء بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري وعليه يصبح يوم الأربعاء الموافق الثاني من فبراير المقبل أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجري.

وأوضح أن (رجب) هو أحد الأشهر الحرم وهو الشهر السابع من السنة الهجرية لافتا إلى أنه مع بداية شهر رجب يكون قد بدأ رسميا العد التنازلي لشهر رمضان المبارك.

وأشار مركز العجيري العلمي إلى أن حساب المواقيت والأهلة يتم وفق معايير علمية فلكية دولية ومعتمدة من قبل دولة الكويت.