تمكن رجال جمارك ادارة البحث والتحري في مراقبة الشحن الجوي من ضبط مايقارب 10 كيلو غرامات من مادة الماريجوانا الصافية، إضافة إلى 40 علبة تحتوي على مادة سائلة يشتبه بأنها زيت الماريجوانا، في طرد (أمتعة شخصية) قادمة من أميركا.

وفي تفاصيل الضبطية أن معلومات وردت إلى قطاع البحث والتحري بالشحن الجوي، عن طريق مصدر ، صباح يوم الجمعة، تفيد بقدوم مواد مخدرة عبر طرد (أمتعة شخصية) وبناء على المعلومات الواردة واتباعاً للإجراءات المعمول بها تم التنسيق مع رجال الجمارك للكشف عليها، وبتفتيشها عُثر على ما يقارب (10كيلو غرام) من مادة الماريجوانا الصافية، إضافة إلى (40) علبة، الواحدة تحتوي على 500 ملي غرام من مادة سائلة سامة تستخدم في صناعة بعض أنواع المؤثرات العقلية

وتم ضبط المستلم- وهو من جنسية عربية- وإحالته للجهة المختصة.

ومن جانب آخر شكر مدير عام الادارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد، رجال الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.