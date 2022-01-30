أهمها: خدمة الخبراء المشمولين بحكم التمييز والفروقات المالية وتعديل قانون الخبرة واستقلالية الإدارة والأعمال الممتازة والمشاكل الإدارية والمالية



اسامة ابو السعود

التقت نقابة الخبراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال هاضل الجلاوي في اول لقاء لها بعد التشكيل الوزاري الجديد.



ورحب معالي الوزير بوفد النقابة وارتكز اللقاء حول عدة قضايا اهمها خدمة الخبراء المشمولين بحكم التمييز، الفروقات المالية، مقترح نقابة الخبراء بتعديل قانون الخبرة واستقلالية الادارة، الاعمال الممتازة والمشاكل الادارية والمالية للسادة الخبراء واهمية وجود وحدة ادارية للشؤون المالية والادارية في مقرات الادارة العامة للخبراء.

وقدمت النقابة خلال اللقاء جميع المستندات والكتب والمراسلات الخاصة بالقضايا المطروحة باللقاء وبعد حوار مستفيض مع معالي الوزير ابدى تأييده لمطالب النقابة ووعد بمتابعة كافة المواضيع والعمل على حلها وازالة العراقيل.

واضافت النقابة " هذا، ولمست نقابة الخبراء تعاون معالي الوزير وتفهمه لمطالب الخبراء وحرصه على حلها وعدم ابقاء اي مشاكل عالقة تهم الادارة العامة للخبراء وكافة السادة الخبراء، كما ابدى اهتمامه بتطوير الادارة في كافة المجالات لاسيما التطور التقني" .

وختمت النقابة تصريحها بتوجيه الشكر للوزير الجلاوي على حسن استقباله وابداء اهتمامه بالخبراء، " ولما شهدناه من تعاون فإن النقابة بصدد اعداد تصور شامل لجميع القضايا والاقتراحات الاخرى وتقديمها لمعالي الوزير في اقرب وقت، وكلنا أمل بأن تحل جميع المواضيع العالقة وتشهد الادارة التطور المنشود في عهده " .