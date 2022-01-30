أعلن النائب حمدان العازمي، توجيه استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في حال عدم صرف مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة جائحة (كورونا) في الفترة القادمة، مبيناً أنه مر 6 أشهر على إقرارها في مجلس الأمة .

وأكد العازمي أن الحكومة تحججت بعدم توفر الميزانية وطلبت ميزانية تكميلية من مجلس الأمة ووافق المجلس على ميزانية تكميلية بقيمة 600 مليون دينار.

وأشار إلى أن وزير المالية في رده على سؤال برلماني أفاد أن الوزارة ليس لديها مانع من صرف المكافأة لى أن وزارة الصحة هي السبب الرئيسي في عدم صرفها لتأخرها ،متسائلاً لماذا لم تصرف المكافأة للجهات الأخرى؟.

وقال حمدان العازمي"خلال هذه الفترة إذا لم تستجب الحكومة وتصرف مكافآت الصفوف الأمامية فسأتقدم باستجواب لرئيس الحكومة وهو المسؤول أمامنا عن هذا الأمر".

وأشار إلى أن الحكومة واضح أنها لا تسير إلا بالضغط والتفاوض على حقوق المواطنين كما حصل في موضوع الإسكان، مضيفا"ما دام الضغط يولد نتائج فسنستمر بالضغط لإقرار القوانين الشعبية المستحقة أو أن ترحل الحكومة ".