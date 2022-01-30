عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما الأسبوع الجاري.

وأكدت أن ‏تقديم الخدمة يبدأ كأولوية لشريحة الحالات التي تحمل عوامل اختطار، والتي قد يترتب عليها أعراض حادة في حال الإصابة بكوفيد-19.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن اعتماد اللجان الفنية المختصة للقاح (كوفيد 19) عبر منصة لقاح (فايزر/بيونتيك) لهذه الفئة العمرية جاء بناء على نتائج الدراسات وموافقة الهيئات والمنظمات العالمية المختصة.

وشددت الوزارة على أنها لن تألو جهدا في تقديم الخدمة للأعداد التي بادرت أو ستقوم بالتسجيل من هذه الفئة حماية لأبنائنا وحرصا على صحتهم وسلامتهم.