أسامة أبو السعود

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري، قرارا وزاريا باسترداد الأعمال الممتازة من الموظفين غير الكويتيين عن عامي 2019-2020 .

وجاء في الكتاب الذي حصلت " الأنباء" على نسخة منه: "بناء مصلحة العمل أولا : يسترد من الوارد أسمائهم من المستعان بخبراتهم على بند مكافات عن أعمال أخـرى مـن غـيـر الكـويتبين بالكشوف المرفقة المكافأة المالية مقابل الأعمال الممتازة وذلك عن عام 2019 وعن عام 2020 تصحيحاً من قبل الوزارة لملاحظة مراقبي شئون التوظف الموضحة بكتابي ديوان الخدمة المدنية المشار إليهما في ديباجة هذا القرار .

ثانيا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به .