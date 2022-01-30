حنان عبد المعبود-عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة د.خالد السعيد، المستشفى الميداني التابع للحرس الوطني بجانب مستشفى الفروانية.

وقال وزير الصحة د.خالد السعيد، ان المستشفى الميداني يضم 4 اجنحة لتخفيف الضغط الناتج عن الجائحة ، وهو مجهز بالكامل من أسرّة وأطقم طبية وأجهزة أوكسجين وإنعاش

وشكر الوزير السعيد رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب الشيخ احمد النواف على دعمه لانشاء هذا المستشفى الميداني ، مثمنا دعم سمو الامير وولي عهده الامين لدعمهم لوزارة الصحة لتذليل كافة العقبات في ظل جائحة كورونا.