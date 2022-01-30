الاء خليفة

أوضح استاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود، ان تملك الأسرة الكويتية للعقار السكني وتوفير الدولة لهذه الملكية حاجة عامة قررتها فلسفة الدولة ونظمها المشرع بجعل الرعاية السكنية حاجة عامة، موضحا ان الحاجات العامة مسألة سيادية تقررها الدولة كالحاجة للصحة والتعليم، مشددا على ان الدستور الكويتي جعل الملكية الخاصة من المقومات الأساسية وفقا للمادتين 16 و18 من الدستور.



وقال الحمود في تصريح خاص ل" الأنباء" : دولة الكويت قررت ان الحاجة للرعاية السكنية وتوفير مسكن بالتملك للكويتي وفقا لمفهوم الاسرة حاجة عامة، موضحا ان دول العالم تسعى قاطبة اليوم الى ان يمتلك رعاياها السكن بحسبان ان السكن هو المأوى للأسرة.



وافاد الحمود بأنه طالما قررت الدولة ان توفير السكن من الحاجات العامة فبالتالي فإن الدولة مسؤولة بتوفيرها بواسطة اموالها وفقا للقوانين الموجودة في الدولة ووفقا للفلسفة التي تتبناها الدولة، موضحا ان دولة الكويت تتبنى تلك الفلسفة بجعل الحق في الرعاية السكنية وتوفير المسكن من الحاجات العامة، وبالتالي فإنه لا مجال للنقاش في هذا الموضوع .