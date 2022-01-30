مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن خطة وزارة الصحة صرف مكافأة الصفوف الأمامية دفعة واحدة ومن دون تجزئة بعد الانتهاء من تقديم المستحقين التعهدات المطلوبة باستحقاقهم المكافأة وذلك خلال الفترة المحددة التي تنتهي غدا واعتماد التحويل البنكي من المراقبين الماليين.



وتسهيلا على تقديم التعهدات، خصصت وزارة الصحة فريق عمل يستقبل كل من يحتاج الى مساعدة فنية لعمل التعهد حرصا منها على الالتزام بالصرف وعدم التأخير مجددا.



واستذكرت المصادر ان شرط التعهدات أحد الضوابط النيابية المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار.



هذا، ولم تفصح المصادر عن آلية المراقبين الماليين المتعلقة بالتدقيق على التعهدات وشروط استحقاق الصرف وعما اذا كانت ستعتمد تلقائيا بناء على اعتماد وزارة الصحة، خصوصا أن هناك 3 مسؤولين وقّعوا على البيانات أم باعتماد عينات من التعهدات أم اعتمادها بالتفصيل لعدد يقارب 58 ألف مستحق.



وجددت مصادر أخرى التأكيد على انه تم منح وزارة الصحة تفويضا ماليا بسحب 175 مليون دينار لتغطية الصرف قبل استقالة الحكومة.



وردا على سؤال حول إضافة فترة زمنية أخرى لتمكين من لم يتمكن من تقديم التعهد المطلوب منه، أجابت: حتى إن تمت إضافة فترة، فإن ذلك لن يُعطل الصرف بعد إنجاز آلية المراقبين الماليين.