قالت الفنانة لقاء سويدان، إن تراجع الإنتاج السينمائي طوال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا؛ ساهم في انتعاش صناعة الدراما والإقبال على تصوير المسلسلات القصيرة.

وأضافت لقاء سويدان - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن السينما تأثرت بشكل كبير بأزمة كورونا؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج السينمائي بشكل ملحوظ، نظرا لتراجع الإيرادات، وعودة ظهور المسلسلات القصيرة وتصوير أعمال درامية استوعبت نسبة كبيرة من الفنانين لعرضها خارج الماراثون الرمضاني.

وأشارت إلى أن إنتاج أعمال درامية لعرضها خارج الموسم الرمضاني كان مطلبا كبيرا لاستيعاب الفنانين وتقديم موضوعات مختلفة ومتنوعة للجمهور تناسب جميع الأذواق بشكل بعيدا عن المط والتطويل، وحققت المسلسلات القصيرة نجاحا جماهيريا، واتجهت شريحة كبيرة من جمهور المشاهدين لمتابعتها، خاصة أن موضوعاتها وأحداثها تكون مركزة بعيدا عن التطويل غير المفيد.

ولفتت لقاء سويدان إلى أنها انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "الحلم" من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح، والذي يعرض حاليا على شاشة إحدى القنوات الفضائية، والذى تشارك فيه بصحبة كوكبة من النجوم من بينهم كل من صابرين، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ونوهت إلى أنها انتهت مؤخرا أيضا من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل "القاتل الذي أحبني"،والذي يعرض على إحدى المنصات الإليكترونية، والذي يعد تجربة كوميدية درامية جديدة، تشارك فيها بصحبة كل من هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى، وهو من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين.

وأوضحت أنها تجسد خلال أحداث مسلسل "القاتل الذي أحبني" شخصية سيدة أعمال ثرية تدعى "ليلى" تربطها أسرار وحكايات كثيرة مع كل من الفنان هانى رمزى ووالده فى العمل الفنان أحمد فؤاد سليم وذلك فى إطار اجتماعي إنساني كوميدي.

واختتمت لقاء سويدان،تصريحاتها،قائلة:"إنني أحضر حاليا لعمل درامي جديد أخوض به الماراثون الرمضاني المقبل،وأرفض الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل حاليا قبل الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة".