مع بدء العد التنازلي لموعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر ، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم موعد تدشين استاد "لوسيل" والذي ينتظر أن يكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليكتمل افتتاح جميع الاستادات الثمانية المضيفة للبطولة.

ويمثل استاد "لوسيل" جوهرة التاج بالنسبة لاستادات مونديال 2022 بصفته الاستاد الرئيسي للبطولة والذي سيستضيف المباراة النهائية في 18 كانون أول/ديسمبر المقبل كما أنه أكبر الاستادات المضيفة للبطولة حيث تزيد سعته الرسمية عن 80 ألف مشجع.

وكان المنظمون في قطر افتتحوا على مدار السنوات القليلة الماضية الاستادات السبعة الأخرى المضيفة للبطولة وهي استادات "خليفة الدولي" و"الثمامة" و"البيت" و"المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي" و"الجنوب" و"974" .

ولم يعد متبقيا سوى الاستاد الرئيسي للبطولة والذي اكتمل العمل فيه بالفعل بانتظار "ساعة الصفر" والافتتاح الرسمي ، والذي ينتظر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال إحدى البطولات الكبيرة أو أحد الأحداث المهمة التي دأبت قطر على استضافتها خلال السنوات الماضية ضمن استعداداتها التنظيمية واللوجيستية لاستضافة المونديال.

وأصبحت كل الظروف مهيأة لافتتاح مثالي لاستاد "لوسيل" في ظل النجاح الكبير الذي حققته مختلف استادات البطولة في استضافة العديد من البطولات على مدار السنوات الماضية والتي كان أحدثها بطولة كأس العرب خلال كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأبهرت هذه الاستادات المتابعين لاستعدادات قطر لمونديال 2022 والمشاركين في البطولة ليصبح الجميع حاليا في حالة تأهب وانتظار لافتتاح الاستاد الرئيسي للبطولة والذي يحظى باهتمام كبير من الجميع داخل وخارج قطر.

كما حرص المنظمون على توفير كل العناصر اللازمة لسهولة الوصول إلى استاد لوسيل الذي يقع بمدينة تحمل نفس الاسم (لوسيل) على بعد 20 كيلومترا من العاصمة الدوحة.