تمكن أطباء بمستشفى إماراتي بالشارقة من استئصال 13 ورماً ليفياً من رحم سيدة عراقية .

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني كانت المريضة تشكو من نزف متكرر وآلام بطنية متكررة وشخص لها أنها أورام ليفية كبيرة بالرحم.

و قرر الأطباء ضرورة استئصال الرحم مع الأورام الليفية وإنه من الصعب استئصال الأورام بدون استئصال الرحم ، لكن المريضة رفضت استئصال الرحم وقررت القدوم إلى مستشفى "ان ام سي رويال" بالشارقة.

وتقرر اجراء استئصال الأورام الليفية عن طريق المنظار والمحافظة على الرحم وبالفعل تمت العملية بنجاح و استؤصل 13 ورما ليفيا من الرحم ذات حجم كبير وصغير ولم تحدث مضاعفات أثناء و بعد العملية.

وغادرت المريضة المستشفى بعد 48 ساعة ثم سافرت إلى العراق .