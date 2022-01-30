تأمل بلدة في غرب المكسيك يهاجر إليها آلاف البجع الأميركي الأبيض من كندا، بأن تجذب هذه الطيور السياحة العالمية وتعوّض الخسائر الناجمة عن كوفيد.

تلعب جزيرة بيتاتان الواقعة على بحيرة تشابالا في ولاية ميتشواكان المكسيكية، دور المضيف الموسمي لهذه الطيور التي تتجه جنوبا بحثا عن الدفء والغذاء.

ويلاحظ السكان المحليون أن نمط هجرة البجع الأبيض الأميركي مشابه لنمط هجرة الفراشات الملكية الشهيرة، وهما يحدثان في الوقت نفسه من العام، بين تشرين الأول/أكتوبر ونيسان/أبريل، ما يلعب دورا في إطعام هذه الطيور.

تقول آنا ليليا مانسو، رئيسة بلدية كوخوماتلان دي ريغوليس إن "بيتاتان هي جزيرة صيادين... يذهب الصيادون إلى البحيرة كل يوم ويجمعون الأسماك ويستخدمون جزءا من صيدهم لإطعام البجع".

ويرحب المجتمع المحلي بوصول البجع الأبيض الأميركي الذي يجذب سياحا من المناطق المجاورة. فهؤلاء يملأون المطاعم ويدفعون مقابل الذهاب في جولة بقارب لمشاهدة هذه الطيور عن كثب.

وتوضح رئيسة البلدية "نريد أن تكون ظاهرة البجع معروفة على مستوى الولاية وعلى الصعيد الوطني وفي كل أنحاء العالم، لأن الكل يعرف ظاهرة الفراشات الملكية، لكن ظاهرة البجع أصبحت منسية بعض الشيء".

وتتميز هذه الطيور التي قد يصل طولها إلى 1,75 متر وعرضها حتى ثلاثة أمتار حين تبسط جناحيها، بمناقير صفراء وريش أبيض.

يقدر إنريكيه مارتينيز الذي يقطع الأسماك التي تصطاد في البحيرة ويفصل لحمها عن الحسك، أنهم يجمعون ما بين طن إلى طنين من الحسك يوميا ويطعمونها للبجع، علما أن كمية الصيد تنخفض خلال أشهر الشتاء.

ويؤكد أن سكان الجزيرة يعتنون بالطيور ويحرصون على إطعامها.