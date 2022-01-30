قالت المغنية الكندية جوني ميتشيل إنها "متضامنة" مع مواطنها المغني نيل يونج عن طريق حذف موسيقاها من على منصة سبوتيفاي عقب جدل ثار بشأن معلومات خاطئة عن فيروس كورونا.

وذكرت المغنية الحاصلة على جائزة جرامي إن المنصة العملاقة تسمح "لأشخاص غير مسؤولين" بنشر أكاذيب "تكلف أشخاصا حياتهم"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وشاركت ميتشيل خطابا مفتوحا يحمل توقيعات ائتلاف من العاملين بقطاع الصحة يدعو سبوتيفاي إلى اتخاذ رد فعل ضد "فعاليات نشر المعلومات الخاطئة" التي تبثها منصتها.

وجاءت الأنباء بعد فترة قصيرة من حذف يونج لقائمة أعماله من سبوتيفاي، وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب استضافتها للنشرة الصوتية "ذا جو روجان إكسبيريانس" التي يعرف عنها بث وجهات نظر متشككة في اللقاحات.

وأضافت ميتشيل في بيان على موقعها الرسمي: "قررت حذف جميع أعمالي الموسيقية من سبوتيفاي".

وذكر الخطاب: "إن سبوتيفاي تسمح من خلال ترويج تأكيدات خاطئة وضارة بالمجتمع للمواد الإعلامية التي تنشرها بتقويض ثقة الجمهور في البحث العلمي وبث الشكوك في مصداقية الإرشاد المبني على بيانات، الذي يقدمه العاملون بالمجال الطبي".