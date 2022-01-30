شارك ما يصل إلى أربعة آلاف شخص في مسيرة ضد إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بألمانيا في مدينة فرانكفورت غرب ألمانيا، ووفقا للبيانات التي تم الإعلان عنها في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، فإن مناهضي ومنتقدي إجراءات مكافحة كورونا احتشدوا تحت شعار "جسدي لي ، قرار حر بشأن إجراءات الوقاية الطبية".

وخالف أغلب المشاركين في بداية المسيرة قواعد ارتداء كمامات وإلزام التباعد، ولهذا أوقفت الشرطة المسيرة. وبعد توقف مؤقت، سارت المسيرة بدون أية عوائق بشكل كبير وانتهت في وقت مبكر من مساء أمس.

وبحسب بيانات الشرطة، تمت الاستعانة بطائرة مروحية، وكانت قوات الشرطة حاضرة بالعديد من المعدات، من بينها مدافع مياه.