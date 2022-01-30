ارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين في اليونان الشهر الماضي إلى مستوى قياسي لم تسجله منذ 21 عاما، مما يشير إلى توقع تسجيل المزيد من الزيادات في أسعار التجزئة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.

وفي الوقت نفسه، يستوجب الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء بالجملة الحفاظ على أسعار الطاقة عند مستويات عالية، مما يجعل من الصعب جدا على المصنعين وتجار التجزئة استيعاب الزيادات ومنعها من الوصول إلى المستهلكين.

وبالاضافة إلى ذلك، هناك حاليا تأثير لموجة البرد الأخيرة على المنتجات الزراعية، حيث بدأت الزيادات تظهر على أسعار الخضروات بالفعل.

وحتى في المناطق التي لم تشهد تساقطا كثيفا للثلوج، فيبدو أن درجات الحرارة المنخفضة التي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية، قد تسببت في الاضرار بالمحاصيل الزراعية.