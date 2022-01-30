قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك إنهما سوف يمضيان قدما في زيادة ضرائب الرواتب نحو 12 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) في نيسان/أبريل، في تحدي لضغوط النواب المحافظين.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، طالب بعض النواب من حزب المحافظين بإلغاء زيادة قدرها 25ر1 نقطة مئوية في مساهمات التأمين على المستوى الوطني تعتزم الحكومة فرضها اعتبارا من نيسان/أبريل، وذلك نظرا لضغوط تكلفة المعيشة في البلاد - ولا سيما مع توقع ارتفاع تكاليف الطاقة في المنازل.

وكتب جونسون وسوناك في مقال رأي في صحيفة صنداي تايمز: "يجب أن نمضي قدما في ضريبة الرعاية الصحية والاجتماعية. إنها الخطة الصحيحة ".

وكتبا أيضا: "لقد دعمنا دائما المواطنين خلال الوباء، وسوف نواصل البحث عن أفضل طريقة لدعم المواطنين خلال التعافي".

جاء القرار متماشيا مع توجيهات صادرة عن المتحدث باسم جونسون يوم الجمعة، الذي أنهى التكهنات المنتشرة بأن رئيس الوزراء يخطط لتأجيل أو إلغاء الخطة وسط مساعيه الجاهدة للحفاظ على بقائه السياسي.

ووسط مواجهة تحقيق للشرطة بشأن اتهامات حول إقامة حفلات مخالفة لقيود مكافحة كورونا العام الماضي في مقر إقامته في داونينج ستريت أثناء الوباء، يحاول جونسون حشد الدعم من نواب حزبه.